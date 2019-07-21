Глава Siemens назвал сторонников Трампа "лицом расизма"

Предприниматель выразил свое сожаление в связи со сложившиеся ситуацией.

Глава немецкой компании Siemens Джо Кэзер назвал администрацию США "лицом расизма". Об этом он написал в своих социальных сетях.

Поводом для этого стало недавнее выступление Дональда Трампа. В ходе него сторонники главы США призвали "отправить домой" члена конгресса Ильхан Омар, иммигрировавшую в США из Сомали.

Меня огорчает, что самое важное политическое ведомство в мире становится лицом расизма и исключения из общества", -

написал Кэзер в Twitter

Ильхан Омар является известной противницей действующего главы Америки. В ответ на ее выступления Трамп не раз призывал женщину вернуться в Сомали, если ей не нравится Америка.