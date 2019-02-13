На заседании обсуждались результаты социально-экономического развития поселка за минувший, 2018 год.

В минвший вторник, 12 февраля, глава Рощинского сельского поселения подвел итоги в поселке за 2018 год. Журналистам Piter.TV удалось побывать на совещании.

На заседании обсуждались результаты социально-экономического развития поселка за минувший, 2018 год. Подобные отчеты глав перед населением необходимы для наглядного результата проделанной работы. Проводятся они регулярно, также с их помощью можно вовремя решить новые проблемы среди жителей.

Так, по окончании отчета местные жители задали ряд волнующих их вопросов. Некоторые из которых были взяты под контроль властей.

Видео: Piter.TV