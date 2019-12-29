В Минздраве рассказали, кому следует проверяться на коронавирус

Пройти проверку можно бесплатно.

Каждому россиянину нет смысла проверяться на коронавирус. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам обращаться в клинику стоит только тем, у кого наблюдаются симптомы, и тем, кто возвращается из стран, где существует вероятность заразиться.

Глава Минздрава также добавил, что пройти проверку можно бесплатно на специализированной площадке.

Согласно последним данным число зараженных новым типом пневмонии превысило 86 тыс. человек. От вируса скончалось более 2,9 тыс. пациентов.