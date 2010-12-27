Глава МВД хочет отставки Андрея Пучкова

Пучков был инициатором обысков в квартире задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Об этом говорится в официальном заявлений МВД.

Именно Пучков был инициатором обысков в квартире задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который 11 июня был освобожден от уголовной ответственности в связи с недоказанностью его вины.

Пучков занял пост начальника УВД по ЗАО ГУ МВД в Москве в феврале 2015 года.

Фото: МВД РФ