Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Глава МВД Таджикистана написал пьесу о молодом человеке, которого завербовали в ИГИЛ
Сегодня, 18:34
0
IRINA_CHALKINA
85

Глава МВД Таджикистана написал пьесу о молодом человеке, которого завербовали в ИГИЛ

0
 
 

Произведение поставлено по пьесе "Сердце матери", написанной министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзода.

Министр внутренних дел Таджикистана написал пьесу "Сердце матери", о завербованном молодом человеке в ИГИЛ. Об этом сообщает ИА Regnum.

Сюжет пьесы повествует о студенте по имени Хуршед, который уезжает на Ближний Восток  для того, чтобы вступить в группировку "Исламское государство". (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинув своих родных.

Мама молодого человека отправляется вслед за сыном. В Сирию, где погибает от его же рук.

Постановка начинается с притчи о том, как молодой человек в  доказательство чувств к возлюбленной,  вырывает сердце своей матери.

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода также пишет стихи под псевдонимом Нихони. За них министр неоднократно удостаивался государственных премий.

Фото: Pixabay

Теги: глава таджикистана
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура

Оставить комментарий

5