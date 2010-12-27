Глава МВД Таджикистана написал пьесу о молодом человеке, которого завербовали в ИГИЛ

Министр внутренних дел Таджикистана написал пьесу "Сердце матери", о завербованном молодом человеке в ИГИЛ. Об этом сообщает ИА Regnum.
Сюжет пьесы повествует о студенте по имени Хуршед, который уезжает на Ближний Восток для того, чтобы вступить в группировку "Исламское государство". (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинув своих родных.
Мама молодого человека отправляется вслед за сыном. В Сирию, где погибает от его же рук.
Постановка начинается с притчи о том, как молодой человек в доказательство чувств к возлюбленной, вырывает сердце своей матери.
Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода также пишет стихи под псевдонимом Нихони. За них министр неоднократно удостаивался государственных премий.
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