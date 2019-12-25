Глава МИД Литвы сообщил , что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против России

Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что новый пакет может включать в себя "нефтяную опцию".

Глава МИД Литвы сообщил европейским журналистам о том ,что Евросоюз начал работу над шестым пакетом антироссийских санкций. Соответствующей информацией Габриэлюс Ландсбергис поделился с прессой в рамках прибытия на очередной саммит лидеров внешнеполитических ведомств, проводимый в Люксембурге. Эксперт уточнил, что в частности стороны изучают вопрос "нефтяной опции" по дополнительному давлению на РФ. На текущий момент страны-участницы ЕС ведут работу по достижению единой позиции.

Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые подвергались издевательствам со стороны Киевского режима. Руководители Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью. Вооруженным силам РФ поставили задачу по демилитаризации и денацификации Украины.

Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение на Украину.

Фото и видео: European Commission

