Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение на Украину

Украинский лидер выступил перед парламентом Сеула.

Украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение стране. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеовыступления в местном парламенте. По мнению главы государства, сейчас киевскому режиму требуется летальное оружие, включающее противотанковое, а также броневики. По мнению политика, Сеул может поддержать Киев военными поставками и техникой.

У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас. У вас есть такие бронемашины, противовоздушные, противокорабельные и противотанковые вооружения. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что онлайн-выступление Владимира Зеленского транслировалось в прямом эфире по телеканалам Южной Кореи. Ранее информационное агентство Рёнхап сообщило общественности о том, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил коллегам о том, что ситуация в области безопасности в стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".

В Грузии заявили, что не будут открывать "никакой второй фронт" по требованию Киева.

Фото: YouTube / Зе!Президент