Ираклий Гарибашвили призвал думать об интересах и безопасности народа страны.

В Грузии заявили, что не будут открывать "никакой второй фронт" по требованию Киева. Соответствующее заявление на заседании местного правительства сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Чиновник напомнил коллегам о том, что украинская сторона пытается заставить Тбилиси ввести против российской стороны санкции. Ранее официальные власти Киева выступили с критикой отказа Грузии от ограничений в адрес РФ.

На Украине происходит несчастье, трагедия, война. Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. В Грузии не будет никакого второго фронта. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Еще 25 февраля премьер-министр Грузии заявил прессе, что республика не планирует вводить новые антироссийские санкции связи с ситуацией на Украине. А 1 марта украинский президент Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси для дальнейших консультаций. Позже заявление Гарибашвили подвергли критике представители грузинской оппозиции. Власти страны обвинили политических оппонентов в желании развязать войну с Россией.

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Фото и видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster