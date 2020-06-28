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Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

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Власти Крым не намерены просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. Об этом в эфире "Россия 24" сказал губернатор региона Сергей Аксёнов.

Глава полуострова подчеркнул, что с юридической точки зрения возобновить водоподачу может только глава Украины. 

Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживём и без них
 Сергей Аксёнов

Губернатор Крыма сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Симферополе. Специально для обеспечения его водой были построены две нитки водоводов, а также запущена подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе полуострова.

Видео: YouTube / Crimea BigNews

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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