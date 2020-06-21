Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные деньги

В США гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму в $6 млн ($5 млн сам лот и $1 млн премия покупателя). Об этом сообщили на аукционе Julien"s Auctions.
Изначально лот оценивали в $1-2 млн. Эту гитару музыкант использовал на концерте MTV Unplugged in New York.
Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда почти за $3,97 млн была продана электрогитара бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd.
Видео: YouTube / WonkaVator72
Фото: Julien"s Auctions
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