  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:02
53
Rybka123
Код вставки плеера

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные деньги

0 0

Инструмент лидера Nirvana продавил почти в два раза больше предыдущего рекордсмена.

В США гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму в $6 млн ($5 млн сам лот и $1 млн премия покупателя). Об этом сообщили на аукционе Julien"s Auctions. 

Изначально лот оценивали в $1-2 млн. Эту гитару музыкант использовал на концерте MTV Unplugged in New York. 
Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда почти за $3,97 млн была продана электрогитара бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd.

Видео: YouTube / WonkaVator72
Фото: Julien"s Auctions

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии