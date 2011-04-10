Гинцбург рассказал о формировании иммунитета после вакцинации "Спутником V"

На это может уйти больше почти два месяца.

После получения второй дозы вакцины "Спутник V" привитому необходимо соблюдать меры предосторожности от коронавируса в течение трех недель. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Человек считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавируса, только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции. Александр Гинцбург

По словам ученого, у молодых людей иммунитет формируется быстрее, чем у старшей возрастной группы, особенно пожилых граждан старше 60 лет. Для предотвращения возможного заражения после прививки в течение еще трех недель надо носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Видео: YouTube/НЕФРО-ЛИГА