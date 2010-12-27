На Шпалерной установили гигантскую белую нерпу

"Водоканал" обзавелся новым "питомцем".

На территории Музейного комплекса "Вселенная воды" появилась гигантская " воздушная статуя" белого нерпенка. необычную композицию установили сотрудники "Водоканала" на Шпалерной,56.

Как отмечают в пресс-службе организации, рост фигуры составляет три метра, а в длину - восемь метров. Цвет выбран не случайно: именно такого оттенка появляются новорожденные детеныши кольчатой нерпы. Темнеют они уже с возрастом.

Таким необычным способом сотрудники водонапорной башни стараются привлечь посетителей в музей. Жителей и гостей города готовы провести по экскурсиям "Вселенная Воды", "Подземный мир Петербурга" и "Мир воды Санкт-Петербурга".

Фото: ГУП "Водоканал"