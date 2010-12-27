Гигантский стаканчик мороженого появился в Ботаническом саду МГУ

Однако подходить к инсталляции нельзя.

в Ботаническом саду МГУ появилась скульптура большого рожка мороженного. Сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову

Скульптура под названием "Москрим" художницы Ольги Ломака красуется возле исторической Субтропической оранжереи и водоёма с кувшинками и осетрами. Экспонат представлен не только в виде мороженного, но и включает в себя образ купола "луковицы", который считается традициооным для русской культуры. На такого рода "смешение" форм ярко отреагировали пользователи соцсетей.

Мороженое в виде церковного купола - это духовно? Никого не хочу обидеть, но я не понимаю этой "глубокой" философии. Инсталляция полностью отвечает, на мой взгляд, выражению "путать Божий дар с яичницей", отмечает пользователь.

Раньше это мороженое выставлялось во дворе Музея Москвы.

Ольга Лакомка- представитель нового поколения художников. Она выставляется на международных выставках, арт-ярмарках и биеннале.



Фото: Официальная группа Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"/ВК