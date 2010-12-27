В Петербурге крановщица и машинист стали героями года

В Санкт-Петербурге впервые прошла церемония "Петербург и петербуржцы".

В городе на Неве состоялась церемония "Петербург и петербуржцы", на которой отмечали самые значимые события Северной столицы, лучших горожан, а также дом и музей. В этот день награди 12 героев Санкт-Петербурга. Гостей иероприятия приветствовал губернатор города Георгий Полтавченко.

Полтавченко подчеркнул, что такая церемония проходит впервые, однако обещал, что теперь это станет ежегодной традицией.

Как рассказала организатор Церемонии Ирина Смолина, программа вручения наград "Петербург и Петербуржцы" создана для того, чтобы сохранить историю Петербурга, а также его наследие - культурное и духовное. Награждение Церемонии состоялось по 12 номинациям. Так, в номинации "Герой года" награждены два человека.

Лауреатов здесь определяет сама жизнь, это обыкновенные горожане, которые, в экстремальных условиях спасая людей, спасали и город Ирина Смолина

Первым лауреатом стала уже всем известная Тамара Пастухова, крановщица. Она спасла троих человек 19 января во время пожара на ЗСД . При нулевой видимости на высоте она подвела кран и спасла жизни людей.

Вторым лауреатом премии "Герой года" стал Александр Каверин, машинист электропоезда электродепо Выборгское. Именно он, в страшный день, когда произошел теракт в петербургском метро вывел состав из задымленного тоннеля.