Эксперт: Германия вряд ли откажется от антироссийских санкций

Антироссийские санкции могут повлиять на экономику крупнейшего европейского государства.

Эксперты обсуждают информацию о возможном выходе Германии из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Накануне американская пресса сообщила, что Ангела Меркель под давлением крупного бизнеса, хочет возобновить торговлю с Россией. Якобы глава Минфина Олаф Шольц даже вылетел в Вашингтон для обсуждения мягкого снятия немецких санкций с Москвы.

Эксперт Владимир Брутер в интервью ФБА "Экономика сегодня" усомнился в решимости Ангелы Меркель. Даже давление компаний-гигантов, зависящих от российского рынка, вряд ли заставит канцлера пойти на конфликт с Трампом. В конце концов, Германия зависит от торговых отношений с США не меньше, чем от работы с Россией.

Берлин сильно зависит от экспорта в США, а вся европейская экономика, в свою очередь, от этого экспорта. Фактически вся экономика Европы работает на германо-итальянский экспорт в Соединенные Штаты. Альтернатива экспорту в США - экспорт в Россию. Никаких других крупных покупателей германской продукции не намечается. Можно предположить Индию и Бразилию, но это специфические рынки, которые не так уж зависимы от германского экспорта. Владимир Брутер, эксперт

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