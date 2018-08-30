Георгий Полтавченко подарил многодетным семьям ключи от микроавтобусов

Обладателями новых автомобилей стали 29 многодетных семей из Северной Столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко вручил многодетным семьям ключи от микроавтобуса ГАЗ 3221. Торжественная церемония прошла в Световом зале Смольного перед Днем знаний. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Обладателями новых автомобилей стали 29 многодетных семей из Северной Столицы. Двенадцать из них получили подарок лично из рук главы города. Данная традиция берет свое начало с 2009 года. С того момента 187 семей Петербурга обзавелись просторным транспортным средством.

Правительство города проводит данное мероприятие 2 раза в год: в день защиты детей 1 июня и в канун дня знаний. В 2018 из бюджета будет выделено 53 миллиона рублей, на которые планируется закупить 51 автомобиль. Обладателями машины могут стать семья с 7 или более детьми.

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