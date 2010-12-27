Георгий Полтавченко о Кобзоне: Это был замечательный человек: яркий, великодушный, щедрый, мужественный.

Глава Северной Столицы выразил соболезнования по поводу смерти народного артиста СССР.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил свои соболезнования в связи с кончиной певца Иосифа Кобзона. Обращени главы города было опубликовано на официальном сайте администрации.

Перестало биться сердце великого артиста, который был настоящим символом советской эстрады, символом целой эпохи. Иосиф Давыдович подарил нам песни, которые до сих пор любят и слушают люди разных поколений. Его творчество всегда было о главном – о Родине, о любви, о подвигах и чести. Он пел о том, что было близко и понятно каждому жителю Советского Союза. Почти шесть десятков лет он щедро дарил людям свой талант, выступал на самых знаковых концертах и праздниках на территории всей нашей огромной страны. Георгий Полтавченко

Глава Северной Столицы также отметил активную деятельность Кобзона в Госдуме на посту председателя комитета по культуре. По его слова артист не понаслышке знал, что нужно творческим людям и старался отстаивать их интересы. Полтавченко отметил, что певец неоднократно бывал в горячих точках, в Донбассе и общался с террористами, взявших в заложники зрителей спектакля "Норд-Ост".

Иосифа Давыдовича Кобзона больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Георгий Полтавченко

Ранее ма рассказали о причинах смерти народного артиста СССР.

Фото: gov.spb.ru