Иосиф Кобзон в реанимации: последние новости

Народный артист находится в тяжелом состоянии.

Иосиф Кобзон попал в реанимацию. Об этом сообщает издание Life.ru.

Напомним, в четверг, 27 июля, народный артист СССР был направлен в больницу. Супруга певца сообщила СМИ, что Кобзон проходит плановое обследование. В Госдуме, где народный артист является первым заместителем председателя комитета по культуре, также подтвердили этот факт.

Однако многие СМИ сообщают, что в 27 июля Кобзона перевели в реанимацию. По информации Life.ru, певец находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее Иосиф Кобзон стал гостем шоу "Пусть говорят". Во время передачи он обмолвился, что видел Розенбаума и других коллег в клинике, в которой лечат онкологические заболевания.

Фото: ВК.