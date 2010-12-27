Шепелев: Кобзон был первым, кто помог Жанне Фриске делом

Артист сам долгое время боролся с раком.

В четверг, 30 августа, не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Певец скончался в возрасте 80 лет от рака предстательной железы. Звезды российского шоу-бизнеса вспоминают эстрадного певца теплыми словами. Среди них оказался телеведущий Дмитрий Шепелев. В своем Instagram он рассказал о взаимоотношениях с Иосифом Давыдовичем.

Шепелев вспомнил, что Кобзон был первым человеком в России, кто узнал о страшной болезни Жанны Фриске. Он сразу же помог певице, которая страдала от рака головного мозга, ни словом, а делом, "твердо и без суеты".

Меня не оставляло чувство признательности. А он, это чувствовалось, упрямо жил, наперекор обстоятельствам, мощно и смело. Спасибо Вам, Иосиф Давыдович, за Ваше участие и в моей скромной судьбе. Соболезнования семье.

Дмитрий Шепелев

Ранее мы писали о дате и месте прощания с Кобзоном.

Фото: Instagram / dmitryshepelev