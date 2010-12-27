Слухи о болезни музыканта пустил известный российский певец и депутат Иосиф Кобзон.

Заслуженный артист России Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологическом заболевании. Ранее в сети появилась информация, что музыкант болен раком. О болезни рассказал известный российский певец и депутат Иосиф Кобзон.

На своей странице в Instagram Розенбаум успокоил поклонников. Он написал, что "жив, здоров" и чувствует себя прекрасно. Сейчас музыкант находится в отпуске.

Напомним, в ток-шоу "Пусть говорят" Иосиф Кобзон обмолвился, что видел Розенбаума и других звездных коллег в клинике, в которой лечат онкологические заболевания. В связи с этим певец и депутат предположил, что Розенбаум болен раком.

Ранее мы писали, что Розенбаум угодил в больницу с проблемами с сердцем после поездки в Сирию.

Фото: ВКонтакте / Александр Розенбаум