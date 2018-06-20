Администрация Выборгского района поделилась подробностями приема граждан у Геннадия Орлова

Помимо обращений индивидуального характера были и вопросы социальнозначимые.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел очередной прием граждан по личным вопросам. Мероприятие состоялось вчера, 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В этот раз большое количество обращений поступило по поводу расселения. Это связано с тем, что с 2019 года открылась новая государственная программа расселения аварийного жилья, и Ленинградская область, как и другие регионы, включилась в ее реализацию. Она рассчитана на шесть лет - с 2019 до 2024 годы. Жители Выборга и района приходят с индивидуальными вопросами по поводу признания дома аварийным и признания права на расселение.

Оставшийся блок вопросов касались улучшения условий проживания. В частности, поступило обращение по поводу приватизации части квартиры в Выборге, содействия в решении жилищного вопроса, аренды нежилого помещения в Выборге, урегулирования конфликтной ситуации с соседями по поводу порядка использования мест общего пользования, строительства объектов инфраструктуры к выделенным земельным участкам.

Помимо обращений индивидуального характера были и вопросы социальнозначимые. В частности, о сроках проведения дорожного ремонта на ул. Весенний поток и передаче земель от Министерства обороны РФ в муниципальную собственность Первомайского сельского поселения. Комментарии по этим двум обращениям от самих заявителей и руководителей профильных комитетов администрации — в прикрепленном видео.

Напомним, прием главы администрации Выборгского района проходит ежемесячно.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО