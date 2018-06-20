Проблемы дачников, ремонт грунтовки, вопросы ЖКХ - о чем выборжане говорили с Геннадием Орловым

Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам. Это вторая встреча главы администрации Выборгского района в апреле 2019 года.

Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам. Основная часть жалоб касалась жилищных и земельных проблем. За помощью к главе администрации пришли члены СНТ "Озерное"

Сначала у нас было садоводство "Дормост". Потом мы отделились из-за грубых нарушений со стороны руководства и недопонимания. Теперь мы садоводство "Озерное". У нас своя регистрация, постановление суда, все права по закону. Теперь бывший председатель подала на нас в суд, якобы мы тоже должны платить ей членские взносы Валентина Серышева, СНТ "Озерное"

Садоводы несколько лет вкладывали свои средства в дороги и электросети СНТ. А теперь им людей вынуждают платить налоги дважды. Это стало возможным из-за противоречий в законодательстве и спорной судебной практики. Садоводы получили юридическую консультацию от специалистов муниципалитета.

Нас никто не слушает в судах. Мы подаем все членские взносы, а по документам их как бы и нет. И мне пришла квитанция на 86 тысяч. И так каждому. Хотя многим садоводам до суда не дойти - они инвалиды, участники войны

Жители дома на Северной, 8 пришли на прием с муниципальным депутатом Аллой Свищ. Депутат попросила разобраться с их жилищными проблемами.

Ко мне в общественную приемную обратились люди из дома на Северной улице. У них две проблемы. Серьезные проблемы со стояком, кроме того, их регулярно заливает канализацией. Я составила депутатский запрос, а также решила присутствовать на встрече с главой администрации. Эти вопросы нуждаются в оперативном решении. Алла Свищ, депутат МО "Город Выборг"

Местная жительница пожаловалась на состояние дорожного покрытия. Хотя дороги нет в плане по ремонту, Геннадий Орлов дал поручение решить проблему

Это сложная дорога. Грунтовая. Она находится на скальной основе, это очень непростой объект. Глава дал поручение провести отсыпку асфальтовой крошки, это приведет грунтовку в нормативное состояние. Сергей Петров, председатель дорожного комитета

Среди других обращений - благоустройство дворов, ремонт подъездов и кровли домов. В апреле прием главы администрации прошел дважды.