Геннадий Орлов принял решение об отставке с поста главы администрации Выборгского района

Исполняющим обязанности главы администрации МО "Выборгский район" назначен заместитель главы администрации Николай Шишкин.

Сегодня утром в рамках встречи со СМИ Геннадий Орлов объявил об уходе с должности главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области. По его словам, решение об этом было принято вскоре после вскрытия финансовых махинаций со стороны уже бывшего председателя комитета финансов Александра Болучевского. Однако чиновнику понадобилось время на то, чтобы разобраться в случившемся и оказать необходимое содействие органам правопорядка.

Мною было принято решение о проведении внутренней проверки, отстранения сотрудников, причастных к противоправным действиям, запущен процесс реформирования финансового блока администрации. В настоящий момент все материалы переданы в правоохранительные органы, которым оказывается активное содействие. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Окончательное решение об отставке Геннадий Орлов принял накануне. Он уведомил об этом губернатора Александра Дрозденко и свою команду.

Сегодня для меня момент истины, момент очередной правды. Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район. Вчера я принял решение о своем увольнении, согласовал его с губернатором. Хочу сразу всех заверить: я живу в этом городе, никуда уезжать не собираюсь и буду, как я уже говорил, оказывать всевозможную помощь следствию для того, чтобы вывести всех причастных к этому делу на чистую воду

С завтрашнего дня, 15 октября 2020 года, исполняющим обязанности главы администрации МО "Выборгский район" назначен заместитель главы администрации Николай Шишкин. О дальнейших изменениях в руководящем составе районной администрации будет сообщено дополнительно.

Видео: Piter.TV