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У африканце нашли вены неандертальцев

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Исследователи разработали уникальный способ обработки ДНК.

Ученые смогли доказать родство африканцев с неандертальцами. Статья об этом была опубликована в журнале Cell.

Исследователи разработали уникальный способ обработки ДНК, которое назвали IBDmix. В ходе него генетическая информация выстраивается по принципу  "identity by descent" (идентичность по происхождению). Отмечается, что чем длиннее сегмент IBD, тем в гораздо более тесном родстве состоят исследуемые объекты.

Изучая ДНК популяции африканцев, ученые нашли у них неандертальские гены.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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