У африканце нашли вены неандертальцев

Исследователи разработали уникальный способ обработки ДНК.

Ученые смогли доказать родство африканцев с неандертальцами. Статья об этом была опубликована в журнале Cell.

Исследователи разработали уникальный способ обработки ДНК, которое назвали IBDmix. В ходе него генетическая информация выстраивается по принципу "identity by descent" (идентичность по происхождению). Отмечается, что чем длиннее сегмент IBD, тем в гораздо более тесном родстве состоят исследуемые объекты.

Изучая ДНК популяции африканцев, ученые нашли у них неандертальские гены.