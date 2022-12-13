Спектакль «Генеральная репетиция» по воспоминаниям Александра Галича поставили в «Невидимом театре»

Фотоотчёт с премьеры постановки от Софии Пузыр.

Постановка режиссера Семена Серзина основывается на повести "Генеральная репетиция" Александра Галича. Сюжет строится вокруг подготовки и генеральной репетиции спектакля по одному из шедевров советской драматургии – пьесе "Матросская Тишина". Когда-то эта пьеса должна была пройти в театре "Современник", но из-за цензуры была запрещена и более двадцати лет была недоступна ни в одном театре.

Пьеса "Матросская Тишина" о жизни о жизни обычной еврейской семьи в разные исторические периоды, начиная с конца 1920-х годов. Простая, понятная и такая человеческая история – любви и потерь, предательства и мученичества.

В спектакле звучит стихотворение Александра Галича "Я выбираю свободу":

"Я выбираю Свободу —

Но не из боя, а в бой,

Я выбираю свободу

Быть просто самим собой"

"Важно, что этот текст звучит сегодня и очень важно, чтобы вы его услышали", — поделился Серзин.

В спектакле играют Марина Даминева, Надя Толубеева, Миша Касапов, Юля Захаркина, Арсений Семенов, Николай Куглянт.

Фото: София Пузыр