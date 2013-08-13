Игорь Кузьмин стал гендиректором ПАО "Россети Ленэнерго"

В "Россети Ленэнерго" он трудится с 2007 года.

В среду, 22 декабря, Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" назначил Игоря Кузьмина на пост генерального директора компании. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 1997 года Кузьмин работал на инженерных и руководящих должностях в "Россети ФСК ЕЭС" и "Россети Северо-Запад". В "Россети Ленэнерго" он трудится с 2007 года. С 2017 по 2021 годы Кузьмин занимал должность первого заместителя генерального директора – главного инженера компании. И с этого года он исполнял обязанности руководителя компании.

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Фото: пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго"