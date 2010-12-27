Рыбаки Петербурга продают корюшку на Avito

Петербуржцы начали продавать корюшку в интернете.

В Санкт-Петербурге начался сезон огуречных запахов на улицах города. С апреля идет разгар ловли корюшки и вместе с тем ее всюду продают. Журналисты Piter.tv столкнулись с торговлей рыбы не только на улицах Петербурга, но и на просторах интернета.

В 2018 году петербуржцы стали продавать корюшку на сайте Avito и в социальных сетях, кроме того, рыбу предлагают как оптом, так и в розницу.

Сама Корюшка - рыба, которая покрыта мелкими чешуйками. Она имеет удлиненное тело, рот с удлиненной челюстью и множеством больших зубов. Также корюшка обладает узнаваемым запахом - огурцом. Чаще всего рыбаки ловят корюшку в Финском заливе и на Ладожском озере.

Фото: скриншот с сайтов "Авито" и "ВК"