Гарри Поттер. Музыкальное шоу в Планетарии состоится 5 января в 22:30 в Планетарии 1

Музыка к фильмам о Гарри Поттере стала гимном нескольких поколений. Фантастическая бережность, с которой снимались экранизации произведений Роулинг, вдохновила Amadeus Concerts на создание собственной версии музыкального шоу по мотивам этой замечательной вселенной. Премьера состоялась в Планетарии №1 в Петербурге. Медийные возможности этого уникального места позволяют погрузиться в атмосферу фильма с головой.

Команда Amadeus Concerts — многократные обладатели премии KudaGo "Лучший концерт года" — подготовила удивительную по красоте программу. Создатели признаются: они выбирают только ту музыку, которую любят сами, — и зрители это чувствуют с первых же нот.

Для огромного проекционного купола Планетария №1 был создан эксклюзивный видеоконтент. Зрители услышат уже родные мелодии Джона Уильямса, а так же Николаса Хупера, Александра Деспла и Патрика Дойла в живом исполнении органа, клавишных, флейты, перкуссии и струнного ансамбля "Амадеус". А тематическое оформление пространства станет приятным сюрпризом и усилит атмосферу праздника.

В музыке Джона Уильямса легко уловить рождественские настроения и влияние Чайковского, поэтому она так гармонично звучит и вызывает самые праздничные ассоциации в любое время года.

Представьте: дух праздника, живая музыка высочайшего уровня, и звёздное небо, превращающееся в магический портал… Хогвартс, Косой переулок, матчи по квиддичу и другие любимые места и герои из мира "Гарри Поттера" уже ждут вас!

Концерт пройдёт без возрастных ограничений и организаторы подготовили много сюрпризов для зрителей чтобы вы могли с головой погрузится в волшебный мир.

Музыкальный состав: орган, флейта, клавишные, ударные, струнный ансамбль "Амадеус".

Ольга Котлярова — известная российская артистка, виртуоз игры на фортепиано, органе и клавесине. Родом из Санкт-Петербурга, она окончила государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где прошла блестящую подготовку под руководством ведущих профессоров. Ее музыкальный путь связан с высоким профессионализмом, богатой культурной традицией и постоянным стремлением к совершенству.

Котлярова Ольга начала свою карьеру как талантливая исполнительница классической музыки. Ее выступления отличаются утонченностью и эмоциональной глубиной, что делает каждое выступление незабываемым. Ольга успешно сотрудничает с ведущими концертными площадками Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также активно участвует в международных музыкальных фестивалях.

Помимо концертной деятельности, Ольга Котлярова ведет образовательную работу, передавая опыт молодым музыкантам. Ее исполнение произведений классического репертуара, таких как сочинения Баха и Рахманинова, отмечают как музыкальные критики, так и слушатели.

Музыка Ольги Котляровой находит отклик у широкой аудитории, благодаря чему она является не только выдающимся артистом, но и важной фигурой в культурной жизни России. Ее вклад в развитие отечественной музыкальной культуры достоин самых высоких оценок.

Продолжительность концерта: 1 час (без антракта).