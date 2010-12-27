Галкин поделился трогательным семейным снимком

Поклонники умилились семейным фото Галкина и Пугачевой

Максима Галкин опубликовал в Instagram семейное фото. Лето звездная пара с детьми проводит в Юрмале. Почти все свое время артисты стараются уделять своим детям. Поклонников очень тронул опубликованный снимок, что подтверждено огромным количеством добрых комментариев.

"Такие красивые детки, а от Лизончика вообще балдею, огонечек, улыбашка, смотришь и тоже улыбаешься , не могу зацеловала бы", "Удивительно!!! Мальчик похож на папу, а девочка на маму!!! Счастья вам прекрасная семья!!!", - комментируют снимок подписчики.

В описании Галкин поделился, что вечером со своей семьей планирует сходить на концерт. Всего за три часа фотография набрала около 200 тысяч лайков.

Фото:

Instagram: maxgalkinru