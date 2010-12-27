Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Галкин поделился трогательным семейным снимком
Сегодня, 23:04
0
Sheker
77

Галкин поделился трогательным семейным снимком

0
 
 

Поклонники умилились семейным фото Галкина и Пугачевой

Максима Галкин опубликовал в Instagram семейное фото. Лето звездная пара с детьми проводит в Юрмале. Почти все свое время артисты стараются уделять своим детям. Поклонников очень тронул опубликованный снимок, что подтверждено огромным количеством добрых комментариев. 

"Такие красивые детки, а от Лизончика вообще балдею, огонечек, улыбашка, смотришь и тоже улыбаешься , не могу зацеловала бы", "Удивительно!!! Мальчик похож на папу, а девочка на маму!!! Счастья вам прекрасная семья!!!", - комментируют снимок подписчики.

В описании Галкин поделился, что вечером со своей семьей планирует сходить на концерт. Всего за три часа фотография набрала около 200 тысяч лайков. 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: maxgalkinru

 

 

 

 

Теги:
Категории: Лента новостей Новости России Культура Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Загрузка...
5