Следствие длиной в 10 лет: в Петербурге снова вернулись к делу Евгения Синявского, реабилитированного в 2013 году

В конце февраля в Санкт-Петербурге сменился глава УМВД. На место Сергея Умнова пришел московский генерал Роман Плугин, человек из окружения министра Колокольцева. Уже прозвучала характеристика "чистильщик, который придёт в беспокойное хозяйство". Кого-то эта формулировка пугает, но многих - обнадеживает. Еще со времен Владислава Пиотровского в архивах МВД осталось немало запутанных и подозрительных дел. Адекватная ревизия от силовика с федеральным опытом здесь была бы очень кстати.

Об одном из таких примеров наше СМИ узнало совсем недавно. Мы пообщались с бизнесменом Евгением Синявским - мужчина рассказал о беспрецедентном случае процессуальной волокиты по уголовному делу. Уже 10 лет местная полиция, следователи и прокуратура не могут определиться с его статусом - то ли жертвы, то ли подозреваемого. И это несмотря на серию судебных решений в пользу Евгения Синявского, официальную реабилитацию и личные извинения Александра Бастрыкина.

Еще одно дело "великого комбинатора" Галины Ткаченко

Удивительно, что эта история не стала достоянием петербургских СМИ до нашей публикации. Мало того, что она тянется ровно 10 лет, ее главный фигурант перенес инсульт и стал инвалидом, а многократные нарушения со стороны следствия зафиксированы судебными решениями. Отдельного внимания заслуживает центральный и вполне медийный персонаж судебного разбирательства - бизнес-леди Галина Ткаченко.

Журналисты Петербурга и Ленобласти хорошо знают это имя. О финансовых и земельных махинациях выборжанки писали "Фонтанка", "Комсомольская правда", "Московский комсомолец" и другие крупные СМИ. "Великий комбинатор из Выборга" прославилась тем, что в нулевые набрала в долг у предпринимателей из Ленобласти 120 млн рублей под запуск "земельного бизнеса" в Выборгском районе. Что-то пошло не так, и свои деньги назад не получил никто. Суды массово выносили решения в пользу предпринимателей, и тогда Галина Ткаченко сделала "ход конем". Она стала избавляться от кредиторов по похожей схеме: обвиняла "партнеров" в силовом давлении и шантаже во время попыток вернуть деньги. Государство взяло бизнес-леди под защиту, и, хотя в будущем обвинения так и не подтвердились, кредиторы поумерили пыл. Кто-то махнул рукой на миллионные долги, кто-то к тому времени разорился и ушел из бизнеса.

Складывалось впечатление, что эта тема закрыта. Имена всех жертв прозвучали в СМИ, приставы покончили с попытками получить средства у Ткаченко, а деньги и земельные участки растворились в небытие. Однако это не так - оказывается, за пару лет до Ленобласти Галина Ткаченко обкатала свою схему в Северной столице на бизнесмене Евгении Синявском. Тогда у Ткаченко еще не было славы "великого комбинатора", и эта история не попала в поле зрения городских СМИ. Как результат - все эти 10 лет следствие и суд не могут решить судьбу самого первого бизнес-партнера выборгской латифундистки. То ли он жертва и кредитор, то ли - шантажист и вымогатель.

Долг в 28 млн рублей и первая судебная победа Синявского

В прошлом месяце наш портал опубликовал материал в связи с вышедшим на "Московском комсомольце" расследованием о деятельности Галины Ткаченко. В частности, МК узнали о возобновлении давления силовиков на бывших бизнес-партнеров Ткаченко в Ленобласти. Вскоре после публикации к нам обратился Евгений Синявский и адвокат Надежда Жирнова. По словам наших собеседников, давление в их адрес не прекращалось последние несколько лет. Бизнесмен и его представитель рассказали свою версию случившегося, а также предоставили целую кипу материалов дела, судебных решений и жалоб.

Сама история партнерства Синявского и Ткаченко как две капли воды похожа на большинство аналогичных историй "выборгского периода". Снова схема "Многомиллионный долг - земля в залоге - деньги не возвращены в срок - суд встает на сторону кредитора - женщина запускает встречный иск о вымогательстве". Вот только в этом случае все произошло раньше, и петербуржец успел отсудить свои 28 млн рублей. Повезло - скажут выборгские кредиторы Ткаченко. "Не повезло", считает Евгений Синявский. Предприниматель уверен, что из-за этих денег, он и попал в серьезную передрягу. Впрочем, обо всем по порядку.

В 2007 году Евгений Синявский приобретает у Галины Ткаченко земельные участки в Выборгском районе Ленинградской области, они входят в несколько ДНП. Стороны заключают договор займа на 25 млн рублей, на тот момент - почти 1 млн долларов. К маю 2008 года Галина Ткаченко обещает ввести Евгения Синявского в правление ключевого ДНП "Карповка", даже оформляет соответствующие документы (как окажется позже - с грубыми ошибками, фактически делающими бумаги недействительными). Спустя год, в августе 2008 года Евгений Синявский понимает, что дела у Ткаченко не клеятся, до него доходят слухи, что она массово набирает долги у бизнесменов в Ленобласти. Он составляет претензию на возврат средств, но в итоге раз за разом получает от нее расписки с обещанием повысить проценты по долгу.

Это не устраивает петербуржца, он обращается в Выборгский городской суд. Cуд встал на сторону Евгения Синявского, сама Галина Ткаченко, по его словам, на заседаниях не появлялась, суды полностью игнорировала. 29 декабря 2008 года - по решению суда имущество ДНП "Карповка" на сумму 28 млн рублей (25 млн долга + 3 млн процентов и убытков) переходит к Евгению Синявскому. Вместо денег он получает земли в Выборгском районе. Как окажется позже - спорные земли, т.к. в будущем свои права на них предъявят другие кредиторы Галины Ткаченко. Все апелляционные инстанции оставили решение суда в пользу Синявского в силе. Галина Ткаченко не смирилась - подала жалобу на проверку законности действий судьи. Серия проверок не выявила в действиях суда предвзятости и нарушений.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Евгений Синявский получил спорный актив и все-таки компенсировал убытки. Галина Ткаченко не смогла убедить суд в своей правоте. Но петербургский бизнесмен не стал останавливаться на достигнутом - он обвинил Ткаченко в мошенничестве за махинации с бумагами ДНП, дело шло к уголовному разбирательству. Возможно, оно спасло бы от неоплаченных долгов других предпринимателей из Выборга, но в этот момент Галина Ткаченко нанесла ответный удар.

Восемь месяцев в СИЗО, инсульт, чехарда нарушений… и снова победа в суде

Итак, в 2009 году Евгений Синявский решается возбудить уголовное дело по факту мошенничества - в связи с намеренными, по его мнению, ошибками во время оформления членства в правлении ДНП "Карповка". По пути в Выборг 29 января 2009 года его задерживают сотрудники МВД.

Как оказалось, Галина Ткаченко к тому времени написала в полицию заявление на вымогательство с моей стороны и на мошенничество. Она утверждала, что якобы никаких денег от меня изначально не получала. Хотя до этого ни о чем таком она в судах не говорила. В 8 утра я готовился выезжать в сторону Выборга, и на станции метро "Озерки" меня задержали сотрудники убойного отдела. Какой убойный отдел, если тут дело экономическое? Но задерживали именно они и при задержании открыто говорили, что мне нужно отказаться от любых претензий к Ткаченко рассказывает Евгений Синявский

Бизнесмена задерживают и несколько часов допрашивают: во время допроса у него происходит гипертонический криз, мужчину госпитализируют. В будущем Евгений Синявский "заработает" себе инсульт и инвалидность, но в тот раз он умудряется бежать прямо из больницы. Побег оказывается недолгим: уже весной на основании жалобы Галины Ткаченко сотрудники "убойного отдела" все-таки возбуждают уголовное дело, а ее "партнер" на 8 месяцев попадает в СИЗО. Мужчину обвиняют в мошенничестве и вымогательстве.

Из материалов дела следует, что Галина Ткаченко отказывалась признавать сам факт существования долга. По ее словам, Синявский вместе с друзьями силой принудили бизнес-леди подписать расписку на 25 млн рублей во время переговоров в кафе на улице Рубинштейна. Якобы мужчины пригласили ее посреди бела дня в ресторан, и, угрожая пистолетом, прилюдно заставили поставить подпись. А через год те же люди пригласили Галину Ткаченко в другое кафе в центре Петербурга, на 2-й Советской улице (и она снова приехала!). И там уже вымогали деньги "держа при этом на уровне лица столовую вилку, то есть, под угрозой применения насилия".

Фото: ivbg.ru

Следствие 9 месяцев искало свидетелей дневных бандитских разборок на Рубинштейна и 2-й Советской, но никого не нашло. Удивительным образом посетители популярных и проходных кафешек ничего такого не видели. Не нашли и пистолета, которым даме якобы угрожали на Рубинштейна. В итоге сбор доказательств в 2009 году не нашел никаких прямых и косвенных улик на Евгения Синявского, кроме показаний самой "потерпевшей". Это не остановило следствие - оно 5 раз направляло дело с обвинительным заключением в прокуратуру и получало возврат. Тут-то, по мнению юриста, и началось системное нарушение прав заключенного.

Прокуратура им 5 раз возвращала дело без подписи на обвинительным заключении. В юридической практике это означает, что дело не имеет судебной перспективы. Однако следователь не стал обращаться за продлением срока следствия к руководству в Москву, как того требует закон, а самостоятельно в нарушении требований УПК РФ раз за разом продлевал сроки предварительного следствия. При этом материалы дела не пополнялись новой существенной фактурой. Мы стали подавать жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ на незаконность действия следователей по установлению сроков при возобновлении предварительного следствия, суд неоднократно наши жалобы удовлетворял, а следствие - игнорировало. - говорит адвокат Надежда Жирнова

Задержки становились все дольше и дольше. По-сути все 2010-2011 гг. предварительное следствие то приостанавливали, то возобновляли - фактура не набиралась, новые жалобы адвоката обвиняемого снова признавались Смольнинским судом обоснованными. 20 октября 2011 суд даже признал незаконным бездействие руководства СУ УМВД РФ по Центральному району в отношение указанного дела, однако и тогда нарушения устранены не были.

Статья 162 УПК РФ в редакции до 2104 года предуматривала продление предварительного расследования свыше 12 месяцев только с разрешения вышестоящих должностных лиц, однако следователь продлевал их по своему усмотрению, без ходатайства в вышестоящий орган МВД. Следователь боялся, что за допущенные нарушения в Москве строго спросят и с него и с руководства следственного отдела Центрального района. Очередной раз в 2012 году Смольнинский суд прямо сказал: следствие не может бесконечно самовольно продлевать сроки следствия. И это было решение в нашу пользу вспоминает адвокат

В конце января 2013 года уголовное преследование в отношении Евгения Синявского было наконец-то официально прекращено. В Постановлении следователя указано, что за четыре года следствие проведено в полном объеме, выполнены все следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, однако собранные по делу доказательства не являются достаточными для установления вины Евгения Синявского. Его вина не подтверждена ничем, кроме показаний потерпевшей Ткаченко, а ее показания являются противоречивыми и "не подкрепляется иными доказательствами, собранными по уголовными делу"

Так долговые расписки написаны потерпевшей Ткаченко собственноручно и в общественных местах, что ставит под сомнение факт угроз, опасных для жизни и не подтерждается показаниями свидетелей, присутствовавших на встречах. К тому же, Ткаченко обратилась о совершенных в отношении нее преступлений лишь спустя полгода после данных событий из Постановления следователя

Четыре года понадобилось следствию, чтобы открыто усомниться в том, что Галина Ткаченко подписывала долговые бумаги под давлением!

Законность указанной позиции подкрепляет и дальнейшая история "бизнеса" Галины Ткаченко. В следующие годы она продолжила пылесосом высасывать кредиты из местных бизнесменов. Суммы ее интересовали примерно те же, что и в случае с Синявским. Вряд ли все эти люди из разных уголков Ленобласти по очереди зазывали ее в кафе и везде заставляли подписывать долговые расписки на суммы в 10-30 млн рублей. Если так, то это хроническое невезение, которое должно было научить женщину, как минимум, не ходить в кафе с незнакомыми мужчинами.

Но это лирика. А факты - таковы: в 2013 году Евгения Синявского полностью оправдали, он получил право на реабилитацию. По иску к Минфину и ГУВД экс-обвиняемому выплатили компенсацию в размере 400 000 рублей. Приставы после длительной волокиты "разморозили" доступ к имуществу ДНП "Карповка", и бизнесмен смог вернуть отсуженные у Ткаченко земли.

Хэппи энд? Не тут-то было! Вскоре Галина Ткаченко написала еще одну жалобу, и Евгения Синявского снова пригласили в суд.

Покушение, волокита и новый суд

В 2013 году Евгения Синявского не только оправдали, реабилитировали и выплатили компенсацию. С ним лично встретился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он принес мне извинения. Пожал руку. Сказал, что с моим обвинением все окончено, и больше никто меня "кошмарить" не будет, а с виновными в моем незаконном обвинении разберутся вспоминает Евгений Синявский

Однако в ноябре 2015-го Галина Ткаченко - после 2 лет затишья - снова привлекает свой "административный ресурс" и просит прокуратуру отменить постановление следователя по реабилитации Синявского, ссылаясь на неполноту следствия. И здесь начинается правовая чехарда, разобраться в которой неспециалисту крайне сложно.

Действительно, в ноябре 2015 года заместитель прокурора Санкт-Петербурга на основании жалобы Ткаченко отменяет постановление о реабилитации Евгения Синявского от 31 января 2013 года. При этом данный руководитель прокуратуры не считает нужным отменить аналогичный документ от 25 февраля 2013 года (в решении следователя от 31 января 3013 года нашли несколько технических ошибок, исправили и вынесли новое постановление), а может и не знает о его существовании. Без изменений остается и решение суда о выплате бизнесмену Евгению Синявскому компенсации в 400 000 рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Однако следователям хватает этого решения, чтобы начать новый сбор улик и доказательств теперь уже через семь лет после событий.

Мы еще даже не знали о том, что следствие возобновлено, а они, спустя 7-8 лет неожиданно стали находить свидетелей, которые как под копирку начали подтверждать версию Галины Ткаченко и вдруг дословно вспомнил, что и как Синявский, якобы, говорил Ткаченко в 2007-2008 году! Евгений Синявский, по их показаниям, громко и грубо разговаривал со своей должницей, держал в руках ту самую вилку. Удивительно, что в первые годы ни одного из этих свидетелей не было! жалуется адвокат Надежда Жирнова

В конце 2017 года Конституционный суд РФ признает положения статьи 114 УПК РФ в части неопределенности сроков для отмены реабилитирующих постановлений, неконституционной, следовательно, постановление Заместителя прокурора Санкт-Петербурга не имеет юридической силы, как вынесенное на основании неконституционной нормы права. Однако и это не останавливает следствие и Галину Ткаченко.

Параллельно разворачиваются совсем уж страшные события. Двое неизвестных нападают на Евгения Синявского во дворе его дома осенью 2017-го. Мужчина попадает в больницу с проломленным черепом и травмой головного мозга. Городское МВД не видит в случившемся состава преступления, и закрывает дело "за отсутствием свидетелей". Хотя, как минимум, один свидетель у потерпевшего есть.

"Землю захотел? Будет тебе 2 на 3 метра земли - сказали они тогда. Начали избивать. Мне в голову потом вставили пластину металлическую, я чудом выжил - их соседка спугнула. Она мне говорит, что готова все подтвердить, рассказать. А в 28 отделе утверждают, что свидетелей нет. Потом уже я узнал, что там в начальниках отделения сейчас состоит офицер, который был опером в 2009 году в убойном отделе ГУВД и задерживал меня! говорит Евгений Синявский

ЧП никак не замедлило движение бюрократической машины. В марте 2018 года дело снова поступило в прокуратуру, а затем и в суд.

Судья Куйбышевского суда возвращает дело прокурору, ссылаясь на позицию Конституционного Суда РФ, высказанную в ноябре 2017 года. Это решение проверялось в Городском суде Санкт-Петербурга и осталось без изменений, после чего уголовное дело возвратилось в Прокуратуру Санкт-Петербурга в августе 2018 года. Прокуратура города сначала встает на сторону Синявского и адвоката Жирновой, дает руководству ГСУ указание устранить допущенные недостатки и принять законные процессуальные решения но ГСУ в очередной раз игнорирует позицию надзорного органа. До настоящего времени уголовное дело не принято к производству никаким следователем ГСУ, по нему не установлены сроки предварительного расследования, московскому руководству о судьбе дела не доложено. А Синявский Евгений продолжает оставаться в статусе обвиняемого и находиться на подписке.



В декабре 2018 года Городской суд Санкт-Петербурга, рассмотрев жалобу Синявского на неоправданную волокиту при расследовании уголовного дела, присудил ему выплату 70 000 рублей компенсации. Календарный срок следствия превысил 10 лет, а процессуальный превысил 50 месяцев. Это редчайший случай в практике ГСУ. Но и это решение Городского суда не заставило ГСУ принять законные решения по делу.

И тут нам становится понятно, что в этой истории речь идет о чьей-то карьере. О "чести мундира". Что это уже не деньги. Что это не только желание Галины Ткаченко вернуть землю и деньги. Ведь, если кому-то она пообещала заплатить, то надо эти средства как-то вернуть. Но главное, что всем следователям и полиции, кто участвовал в этом деле раньше - для них решение о моей реабилитации - свидетельство их ошибок и нарушений. Им важно довести все до того конца, который они себе придумали. А то могут полететь головы, пойти увольнения "по несоответствию занимаемой должности говорит Евгений Синявский

То, что не смог сделать заместитель прокурора, делается сейчас руками Ткаченко. Руководство ГСУ письменно растолковало ей, что для нее, как для потерпевшей, нет пресекательных сроков, чтобы обжаловать постановление следователя о реабилитации Синявского от 31 января 2013 года. Ну и что, что раньше не обжаловала, право есть, суд рассмотрит.

Уже в начале марта 2019-го в Петербурге состоится очередное заседание суда по жалобе Галины Ткаченко. На нем будет решаться судьба одного из двух постановлений по реабилитации Евгения Синявского. Ирония судьбы в том, что от этого решения зависит не так уж много. При любом исходе продолжится чехарда жалоб, апелляций, писем из ГСУ в прокуратуру и обратно… По предварительным оценкам, волокита может растянуть еще на несколько лет. И все это время под вопросом будут и постановление о реабилитации, и компенсация от государства, и судьба земель ДНП "Карповка", которые и без того обесцениваются - и от времени, и от непростой репутации.

А суд, следствие и прокуратура продолжают разбираться: была ли в 2007 году вилка в руках Евгения Синявского, когда он обедал в кафе с Галиной Ткаченко, или не было.

Объяснить столь долгую работу над вполне конкретной историей сложно. С момента событий прошло 12 лет. С момента возбуждения уголовного дела - 10 лет. Процессуальный срок по делу превышает 50 месяцев при норме в 12 месяцев (максимум, с разрешения Москвы - 18 месяцев). Уже этих аргументов достаточно, чтобы новое руководство городского главка обратило внимание на подозрительный процесс "Ткаченко против Синявского". Особенно, в свете последних слов президента Владимира Путина о необходимости борьбы с "бюрократической волокитой и бумажной текучкой". Ведь именно эти два процесса в нашей истории давно перекрыли судьбы реальных людей и попытки установить справедливость.

P.S.

Пока этот материал готовился, в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по делу Евгения Синявского. Его результат оказался противоречивым - производства по статье 125 прекратили в связи с отсутствием предмета обжалования. Судьи Куйбышевского суда разошлись в своих постановления в оценке законности постановления от ноября 2015 года и толковании позиции постановления КС РФ от 2017 года. Как мы и предсказывали, суд не сдвинул ситуацию с мертвой точки и по-сути принял промежуточное решение, которое вряд ли обрадовала хотя бы одну сторону в этом деле.