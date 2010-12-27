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ГИБДД не пропустит автобус в Петербург без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" во время ЧМ по футболу
Сегодня, 10:51
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Shdaria
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ГИБДД не пропустит автобус в Петербург без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" во время ЧМ по футболу

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На территорию Петербурга будет сложнее попасть автобусам из-за множества постов ГИБДД и правил ЧМ-2018.

В Ленинградской области в период проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 на дорогах будут работать 11 пунктов контроля ГИБДД. Усиленный режим проверок продлится на протяжении полутора месяцев. Пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что проверки, в  первую очередь, коснутся автобусов, въезжающих в Северную столицу. 

Посты ГИБДД будут установлены на следующих трассах:

- "Нарва", в деревне Черемыкино и на 19-м километре;

- Р-23 "Псков", в селе Никольское, на 13-м и 138-м километрах;

- М-10 "Россия", в районе посёлка Ульяновка;

- трасса "Кола", на 42-ом (в районе Кировского городского поселения) и 598-м километрах;

- "Сортавала", на 30 и 31-м километрах;

- "Скандинавия", на 5-м (по ходу движения от Огоньков в сторону Выборга) и 131-м километрах.

Сотрудники полиции напоминают, что с 1 июня по 17 июля на территорию Санкт-Петербурга въезд автобусов будет запрещен, если они не будут оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС" и не получат разрешение у транспортной дирекции чемпионата мира по футболу.

Фото: ГИБДД РФ

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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