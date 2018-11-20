ГИБДД поможет Смольному во время уборки города от снега

За нарушение придется заплатить 3 тысячи рублей.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции Алексей Семенов предупредил водителей Северной Столицы о работах по очистке города от снежных завалов и заносов, которые Комитет по благоустройству начнет проводить уже завтра, 6 февраля.

В своем обращении Семенов сообщил, что служба ГИБДД оказывает максимальное содействие работе. По его словам, на улицах города комитетом по благоустройству будет проводиться перемещение транспортных средств, и водителям города с Невы следует придерживаться всех правил дорожного движения. В противном случае, за нарушение (остановку, стоянку и т.п.) придется заплатить 3 тысячи рублей и искать свой автомобиль на эвакуационной стоянке.

Служба ГИБДД оказывает помощь комитету по благоустройству и призывает водителей не нарушать ПДД, а также оказывать содействие в решении данной проблемы".

- полковник полиции Алексей Семенов

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Видео: vk.com/gorodplus