ГИБДД опубликовало подробности ДТП с КАМАЗом и легковушкой на "Скандинавии"

Днём на трассе Скандинавия произошло ДТП с участием КАМАЗа и легковушки.

Появились новые подробности по факту ДТП на трассе Скандинавия, произошедшего сегодня днем. При повороте на Заходское из перевернутого КАМАЗА на дорогу высыпалось несколько тонн груза. У второго участника ДТП, легковушки mitsubishi lancer, полностью разбито лобовое стекло и помят корпус.

По предварительной информации 27.05.2019, около 14:55, в Тосненском районе Ленинградской области, водитель, управляя грузовым автомобилем вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину. В результате ДТП пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии. В ГИБДД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Фото: социальные сети