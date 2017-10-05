Как сообщает "Фонтанка", инцидент на парковке ТРК "Европолис" произошел за полчаса до полуночи.
На кадрах видно, как автоледи на белой "Ауди" выезжает, пробив билет об оплате. Через некоторое время к шлагбауму подъезжает "Фольксваген Амарок" и пытается проехать, однако шлагбаум падает на капот машины. За ним останавливается "Джип Гранд Чероки". К машинам подходит охранник, и из джипа выходит мужчина в белом пальто и предъявляет удостоверение красного цвета. В это время из "Фольксвагена" выходит водитель, который вручную поднимает шлагбаум. Иномарки уезжают.
По данным "Фонтанки", водитель "Гранд Чероки" заявил, что служит в полиции, и на парковке проводились оперативные мероприятия, которым мешает не только шлагбаум, но и охранник.
По некоторым данным, "корочку" охраннику предъявлял муниципальный чиновник — замглавы администрации МО "Чкаловское".
Стоит сказать, что после того, как "полицейский" сэкономил 100 рублей, шлагбаум чинили два часа.
Утром 5 октября сотрудники "Европолиса" отнесли в ГИБДД района заявление об оставлении места ДТП и с просьбой отыскать нарушителей.
Видео: YouTube/Фонтанка
ГИБДД Выборгского района разыскивает "полицейского", не заплатившего за парковку в ТРК
В ночь на 5 октября двое мужчин разбили шлагбаум парковки в ТРК "Европолис" и уехали без оплаты. Охраннику, который пытался воспрепятствовать этому действию, они предъявляли удостоверения "сотрудников полиции".
Как сообщает "Фонтанка", инцидент на парковке ТРК "Европолис" произошел за полчаса до полуночи.