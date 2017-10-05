ГИБДД Выборгского района разыскивает "полицейского", не заплатившего за парковку в ТРК

В ночь на 5 октября двое мужчин разбили шлагбаум парковки в ТРК "Европолис" и уехали без оплаты. Охраннику, который пытался воспрепятствовать этому действию, они предъявляли удостоверения "сотрудников полиции".

Как сообщает "Фонтанка", инцидент на парковке ТРК "Европолис" произошел за полчаса до полуночи.



На кадрах видно, как автоледи на белой "Ауди" выезжает, пробив билет об оплате. Через некоторое время к шлагбауму подъезжает "Фольксваген Амарок" и пытается проехать, однако шлагбаум падает на капот машины. За ним останавливается "Джип Гранд Чероки". К машинам подходит охранник, и из джипа выходит мужчина в белом пальто и предъявляет удостоверение красного цвета. В это время из "Фольксвагена" выходит водитель, который вручную поднимает шлагбаум. Иномарки уезжают.



По данным "Фонтанки", водитель "Гранд Чероки" заявил, что служит в полиции, и на парковке проводились оперативные мероприятия, которым мешает не только шлагбаум, но и охранник.



По некоторым данным, "корочку" охраннику предъявлял муниципальный чиновник — замглавы администрации МО "Чкаловское".

Стоит сказать, что после того, как "полицейский" сэкономил 100 рублей, шлагбаум чинили два часа.



Утром 5 октября сотрудники "Европолиса" отнесли в ГИБДД района заявление об оставлении места ДТП и с просьбой отыскать нарушителей.



Видео: YouTube/Фонтанка