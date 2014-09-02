ГАТИ рассказала о новых ограничениях для водителей Петербурга с 3 сентября

Новые ограничения движения начнут действаовать 3 сентября в Петербурге. Об этом 1 сентября рассказали в ГАТИ.

С 3 по 27 сентября в Адмиралтейском районе ограничат движение по Английской набережной на участке от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала. На участке будут ремонтировать тротуаров.

С 3 сентября до 9 апреля 2025 года ограничат движение транспорта по 20-21-й линиям В.О. от Среднего проспекта до Большого проспекта. Специалисты разместят там временное ограждение и пешеходную галерею.

С 3 по 4 сентября в связи с работами по строительству газопровода ограничат движение по Минеральной улице на участке от Арсенальной улицы до улицы Ватутина в Калининском районе Петербурга.

С 3 по 4 сентября в связи с реконструкцией теплосети ограничат движение по улице Пилотов у Штурманской улицы в Московском районе.

С 3 по 21 сентября в связи с ремонтом асфальта ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе от улицы Савушкина до Планерной улицы.

С 3 сентября по 2 октября в из-за реконструкции канализации закроется движение транспорта по Дворцовой улице в Пушкине на участке от Московской улицы до Академического проспекта, включая перекрестки с Московской улицей и Пушкинской улицей.

С 3 по 13 сентября ограничат движение транспорта по Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Потемкинской улицы. Там будут прокладывать электрокабель.

Фото: Piter.tv