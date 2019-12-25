ГАТИ отреагировала на жалобу о граффити на историческом здании Петербурга

Собственника дома-памятника в Петербурге предупредили из-за несогласованного мурала.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга вынесла предостережение собственнику здания-памятника, на стене которого разместили граффити с цитатой президента России Владимира Путина. Об этом 14 октября сообщила "КП-Петербург".

На рисунке приведены слова главы государства: "Что касается секрета семейного счастья — это любовь". Поводом для проверки стала жалоба активиста Ярослава Кострова. По информации издания, инспектор связывался с ним, чтобы уточнить обстоятельства обращения.

В ГАТИ пояснили, что предостережение вынесли из-за постороннего графического изображения на брандмауэре здания. Эта мера носит профилактический характер. В комитете по градостроительству подтвердили, что мурал не согласован.

Если собственник не получит необходимое согласование, изображение придется закрасить.

Ранее мы рассказывали о том, что по просьбе петербуржцев на Кронштадтском шоссе благоустроили двор.

Фото: Вконтакте/Ярослав Костров