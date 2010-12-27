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Футболист из Пикалево представит Россию на играх отборочного цикла Евро-2020 в составе национальной сборной
Сегодня, 14:42
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KaterinaKono13

Футболист из Пикалево представит Россию на играх отборочного цикла Евро-2020 в составе национальной сборной

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Дмитрий Чистяков вызван в сборную России по футболу и примет участие в матчах с командами Шотландии и Кипра. Играет на позиции центрального защитника.

Спортсмен из Пикалево будет представлять Россию на играх отборочного цикла Евро-2020 в составе национальной сборной по футболу.

Дмитрий Чистяков вызван в сборную России по футболу и примет участие в матчах с командами Шотландии и Кипра. Играет на позиции центрального защитника.

Свою футбольную карьеру игрок начал в "Металлурге" (Пикалево), выступал за тихвинский городской футбольный клуб "Кировец", после чего был приглашен в СДЮШОР "Зенит". Играл в молодёжном составе "Зенита", а также провел 44 матча за "Зенит-2". В сезоне 2018/2019 в составе "Тамбова" выиграл первенство Футбольной национальной лиги. В 2019 году подписал контракт с "Ростовом".

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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