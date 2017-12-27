Футболист Тарасов и модель Костенко поженились: фото и видео со свадьбы

Футболист Дмитрий Тарсов и модель Анастасия Костенко поженились. Piter.tv покажет в этом материале фото и видео с торжества.

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов обвенчался с моделью Анастасией Костенко. Это уже третья супруга футболиста. Эта новость мгновенно заставила пользователей интернета взбодриться. Многие подписчики ожидали от Тарасова, что он или его жена поделятся снимками на своих страницах, но пока что фотографий с церемонии не было.

Известно, что после завершения торжественной части жених, невеста и гости отправились праздновать событие в один из самых популярных люксовых отелей "Ритц Карлтон".

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов и 24-летняя модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года обвенчались в московском храме. Ведущими торжественного мероприятия были Николай Басков и Виктория Лопырева.

Многие подписчики бывшей жены Тарсова интересуются ее реакцией. Однако Бузова пока что никак не прокомментировала событие.

Фото, видео: Instagram: dvproduction.ru