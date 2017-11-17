Футбольные матчи ограничат движение на некоторых улицах Петербурга

В Петербурге ограничат движение в связи с проведением футбольных матчей на стадионе "Санкт-Петербург".

Футбольные матчи, которые пройдут на стадионе "Санкт-Петербург", "закроют" движение на некоторых участков. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга".



По данным КРТИ, 19 ноября и 2 декабря , а также с 17:00 23 ноября до 1:00 24 ноября ограничат движение по Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы до Южной дороги и улице Савиной. В это время будет также закрыт въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до Рюхиной улицы.



Помимо этого, будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до Рюхиной улицы, Гребной улице, Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, в Бодровом переулке, на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной, Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, Беговой улице от Приморского до Савушкина и на площади Шевченко с 0:00 до 23:59 19 ноября и 2 декабря и с 0:00 23 ноября до 1:00 24 ноября.



Ограничения коснутся и Приморского проспекта. Там будет закрыто движение от дома №72 ( первый выезд из ТРК "Питерлэнд") до Яхтенной улицы, а также по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта.

