В ходе массового ДТП на КАД перевернулась фура с навозом

В ночь на 28 августа на КАД произошло массовое ДТП. На второй и четвертой полосе кольцевой автодороги по направлению к ТЦ "Мега", после Обуховского моста, столкнулись не менее восьми автомобилей. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.
По словам очевидцев, главным участником события стал грузовик, который перевозил навоз. Водитель большегруза резко затормозил перед столкнувшимися авто и перевернулся. В результате все содержимое фуры вывалилось и было разбросано по проезжей части.
Точные причины аварии неизвестны. Информация о пострадавших не сообщается. На месте ДТП было некоторое время осложнено движение.
Ранее мы писали, что водитель легковушки получил тяжелые травмы в ночном ДТП на Московском проспекте.
Видео: Piter.TV
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