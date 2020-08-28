В ходе массового ДТП на КАД перевернулась фура с навозом

Общее число столкнувшихся машин достигло не менее восьми штук.

В ночь на 28 августа на КАД произошло массовое ДТП. На второй и четвертой полосе кольцевой автодороги по направлению к ТЦ "Мега", после Обуховского моста, столкнулись не менее восьми автомобилей. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, главным участником события стал грузовик, который перевозил навоз. Водитель большегруза резко затормозил перед столкнувшимися авто и перевернулся. В результате все содержимое фуры вывалилось и было разбросано по проезжей части.

Точные причины аварии неизвестны. Информация о пострадавших не сообщается. На месте ДТП было некоторое время осложнено движение.

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Видео: Piter.TV