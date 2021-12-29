Фрунзенский суд заключил под стражу петербуржца, который выстрелил в иностранца на Софийской улице

Мужчина просил не заключать его под стражу. Он обосновал это тем, что живет в Петербурге и признает свою вину.

Фрунзенский районный суд заключил под стражу мужчину, который выстрелил в иностранного гражданина у подъезда на Софийской улице. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Андрей Матюшев действовал умышленно и из хулиганских побуждений. Он несколько выстрелил в своего оппонента из предмета, похожего на пистолет. Гражданин Туркменистана получил ранение. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В этот же день Матюшева задержали и предъявили обвинение. Его защитник просил мягкую меру пресечения, так как обвиняемый признает свою вину и раскаивается. Мужчина останется под стражей до 16-го марта 2022 года. Об обстоятельствах конфликта не сообщалось.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО