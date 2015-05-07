Фрунзенский суд отправил в колонии мучителей 12-летнего ребенка

Двое мужчин избивали и пытали несовершеннолетнего.

В понедельник, 19 июля Фрунзенский районный суд приговорил Сергея Караванова и Ивана Белякова к исправительным колониям за истязание и пытки 12-летнего ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел ночью 19 февраля 2019 года в квартире на Будапештской улице. Подсудимые решили наказать несовершеннолетнего за подозрения в сексуальных домогательствах к его годовалой сестре. Его избили ремнем с металлической пряжкой, а также ударили электрическим током. Затем Караванов схватил потерпевшего за голову, чтобы Беляков потушил о его голову сигарету. В результате несовершеннолетний получил гематомы и ссадины по всему телу. Также у него легкий ушиб левой почки и моральный шок.

Известно, что во время избиения Караванов находился под психотропными веществами. Он отправился в колонии строго режима на семь лет – четыре года от Фрунзенского суда суммировались с тремя годами от Пушкинского. Белякова также приговорили к четырем годам колонии, но уже общего режима.

Также с обвиняемых взыскали чуть более 20 тыс. рублей в пользу петербургского фонда медицинского страхования. Законный представитель несовершеннолетнего заявил, что претензий не имеет. Преступники свою вину признали.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на перегоне Броневая – Лигово электричка сбила 38-летнюю петербурженку.

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