Француженка рожала детей дома и прятала их тела в морозилке

В сети появилось видео из зала суда и из дома, где произошли чудовищные убийства новорожденных. Сообщается, что женщина убила 5 детей.

Накануне, 19 марта, во Франции начался суд над женщиной, которая рожала детей дома, а тела новорожденные убирала в морозилку.

В этом доме проживала семья Канетов

В 2015 году 42-летнему отцу Хуан-Карлосу Канету (Juan-Carlos Canete) одна из двух дочерей семейной пары фермеров сообщила, что в морозилке нашла тельце маленького ребенка. Мужчина тут же вызвал в полицию. Когда правоохранители приехали в дом и провели обыск, то в морозильной камере обнаружила еще 4 замороженных тела новорожденных детей. Мужчину и его 38-летнюю жену Рамону Канет (Ramona Canete) незамедлительно арестовали. Позднее с мужчины сняли все обвинения, так как все эти преступления совершила мать семейства и скрывала все годы это от мужа.

В ходе следствия было установлено, что эти 5 младенцев были рождены в период с 2005 года по 2015 год. Следствие велось почти три года, и сейчас начался судебный процесс, который будет проходить до пятницы.

Видео и фото:France 3 Nouvelle-Aquitaine