Франция намерена перезапустить экономические отношения с РФ

Государства намерены перезапустить экономические обмены.

Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По словам политика, европейского государство планирует перезапустить экономические обмены с РФ при соблюдении международного права. Он отметил, что процесс должен протекать не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями. Ограничения такого характера француз назвал, "первым препятствием" для развития экономических отношений.

Ле Мэр напомнил, что американские санкции могут заморозить определенное направление финансирования. Политик пообещал за полгода найти способ избежать последствий ограничений.

Видео: YouTube / France 3 Normandie