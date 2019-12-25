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Фотовыставка работ Геннадия Никеева
Сегодня, 13:20
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smirenny

Фотовыставка работ Геннадия Никеева

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Выставка проводится в фотогалерее Zero.

В фотогалерее Zero проходит выставка "Оттепель. Геннадий Никеев. Фотографии", созданная наследницей фотоархива Никеева.

Организаторы уверены, что имя фотографа Геннадия Никеева должно войти в историю фотографии России и Советского Союза. На фотографиях запечатлена сама жизнь, личная правда отдельного человека, который способен рассказать историю своего времени, а именно – периода оттепели.  Также выставка даст пищу для переосмысления роли и значения фото из семейных архивов как свидетельства истории.

Где: 2 линия Васильевского острова, 17

Фото: пресс-служба галереи Zero

Теги: выставка геннадия никеева, геннадий никеев
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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