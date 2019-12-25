Фотовыставка работ Геннадия Никеева

Выставка проводится в фотогалерее Zero.

В фотогалерее Zero проходит выставка "Оттепель. Геннадий Никеев. Фотографии", созданная наследницей фотоархива Никеева.

Организаторы уверены, что имя фотографа Геннадия Никеева должно войти в историю фотографии России и Советского Союза. На фотографиях запечатлена сама жизнь, личная правда отдельного человека, который способен рассказать историю своего времени, а именно – периода оттепели. Также выставка даст пищу для переосмысления роли и значения фото из семейных архивов как свидетельства истории.

Где: 2 линия Васильевского острова, 17

Фото: пресс-служба галереи Zero