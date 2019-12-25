Фотовыставка "Кавказ без границ"

На выставке собраны величественные пейзажи, разнообразные древности, гостеприимные люди, задушевные застолья. Но Северный Кавказ представляет собой нечто намного большее.
Фотоработы представлены в номинациях "Люди", "Город", "Пейзаж", "Спорт", "Село", "Кухня", "Душа Кавказа", "С высоты птичьего полета", "Мобильная фотография" и специальной номинации от информационного портала "Это Кавказ".
Место: Петропавловская крепость (Петропавловская крепость, 3)
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Кавказ без границ (Джамалдаев Магомед-Салях; Чеченская Республика)
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