Фотовыставка "Кавказ без границ"

В Нарышкинском бастионе Петропавловской крепости проходит бесплатная фотовыставка – итог конкурса на лучшее фото с Северного Кавказа.

На выставке собраны величественные пейзажи, разнообразные древности, гостеприимные люди, задушевные застолья. Но Северный Кавказ представляет собой нечто намного большее.

Фотоработы представлены в номинациях "Люди", "Город", "Пейзаж", "Спорт", "Село", "Кухня", "Душа Кавказа", "С высоты птичьего полета", "Мобильная фотография" и специальной номинации от информационного портала "Это Кавказ".

Место: Петропавловская крепость (Петропавловская крепость, 3)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Кавказ без границ (Джамалдаев Магомед-Салях; Чеченская Республика)