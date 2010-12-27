Бойцы предстанут в новой командной форме.

На главной площадке КСК "Сибур Арена" состоится фотосессия сборной Санкт-Петербурга по боксу.Бойцы предстанут в новой командной форме.

На фотосессии вместе с командой будут присутствовать Руководитель Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Жуков Максим Владимирович и главный тренер сборной Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Зимин Александр Васильевич, которые будут готовы ответить на вопросы журналистов.

Национальный чемпионат пройдет в Самаре с 9 по 16 ноября. Именно по его итогам определится состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года.