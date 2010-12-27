Фотофакт: туристы из Петербурга воруют в Выборге свежепосаженную герань

Фото с места преступления в редакцию прислал очевидец.

Вандалы уже начинают расхищать клумбы Выборга, которые были высажены и оформлены совсем недавно. Меньше месяца назад мы публиковали Видео: въездной знак Выборга украсили 1600 цветов герани. А в социальных сетях уже одна за другой появляются новости о людях, которые в открытую вырывают или забирают домой кусты герани.

Один из таких актов вандализма засвидетельствовал мобильный корреспондент Piter.TV. Он увидел, как в самом центре Выборга, между набережной Салака-Лахти и гостиницей "Выборг" поживились туристы из Петербурга. Во всяком случае, речь идет о молодых людях на автомобиле с петербургскими номерами. Вот как описыват "похищение герани" наш очевидец.

Вот пример диких людей . Остановились, вышли типа покурить... стояли , стояли, дернули герань в тачку и по газам !!!! Мужики - вы настоящие гангстеры , провернули такое дело, как у вас рука то поднялась ? В магазине 180 руб эта герань стоит , но нет ХАЛЯВА!!! очевидец

К сожалению, похожие истории происходят ежегодно. Как результат, к середине лета многие клумбы заметно редеют от действий вандалов. Администрация Выборгского района неоднократно призывала горожан и гостей города вести себя культурно и прилично, однако вандализм так и остался непобежденным.

Фото: Piter.TV