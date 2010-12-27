Фото: в Красносельском районе жители увидели НЛО

Петербурженка обратилась за помощью в "опознания" необычного явления на небе.

В Красносельском районе местные жители заметили в ночном небе неопознанный летающий объект. Одна из свидетельниц необычного явления решила узнать у пользователей социальных сетей, что же им могло быть.

Как отмечает петербурженка, на увидела яркий светящийся шар в районе 106 поликлиники. Согласно полученной от нее информации, объект пугающе кружил в воздухе, а после загадочно исчез. Женщина успела сделать несколько фотографий на мобильное устройство.

В социальных сетях отметили, что на самом деле "НЛО" могло оказаться китайским фонариком, выпущенным кем-то с земли. Другие же предположили, что неизвестным явлением на самом деле были звезды.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб