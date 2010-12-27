Витебский вокзал "потерял" первые три буквы в названии

Теперь пассажиры прибывают на вокзал с довольно неприличным наименованием.

Очевидцы сообщают, что с Витебским вокзалом произошла небольшая неприятность: здание "лишилось" первых трех букв в названии. Сочетание "Вит" в вывеске перестало гореть. В связи с этим пассажиры стали прибывать к вокзалу с достаточно неприличным новым названием. Инцидент замечен утром 4 сентября. В ближайшее время проблему должны решить специалисты.

Петербуржцы шутят, что во всем виноваты птицы. Другие же отмечают, что в городе принято во всем винить бакланов, хотя они зачастую не причастны к произошедшему.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб